Italbasket, Nicolò Melli: “Peggior piazzamento possibile ma abbiamo sbagliato una sola partita”

Nicolò Melli ha commentato il successo dell’Italia sulla Gran Bretagna e il percorso degli Azzurri nel girone iniziale di Eurobasket 2022 a Milano.

Arrivo a 100 presenze in Nazionale, una bella emozione, tutt’altro che scontata. Abbiamo passato il girone nella peggior posizione possibile ma abbiamo sbagliato solo una partita, pagando anche le sconfitte di misura dell’Estonia con Croazia e Ucraina. Abbiamo capito che non si può sbagliare niente, questo vale per tutti, oggi ci sono squadre forti che dieci anni fa non erano competitive, gli Europei sono un torneo di altissimo livello. Ora ritroviamo la Serbia, lo scorso anno a Belgrado abbiamo capito di poter fare certe imprese ma le squadre che scenderanno in campo sono totalmente diverse. Il Forum quando è pieno ha un’atmosfera unica, l’abbiamo assaporata in alcune serate, a Berlino ci mancherà questo pubblico.