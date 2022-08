Italbasket, niente giovani per Pozzecco: Spagnolo e Procida tagliati

L’estate Azzurra entra nel vivo. Concluso oggi il training camp di Pinzolo, la Nazionale si sposta a Bologna, dove venerdì 12 agosto disputerà contro la Francia (20.30, Unipol Arena live su Sky Sport Arena) la prima delle quattro amichevoli di lusso che dovranno portare la squadra alla migliore condizione in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2023 e dell’EuroBasket 2022.

Coach Gianmarco Pozzecco ha ridotto a 15 gli atleti a sua disposizione per la sfida ai transalpini: sono stati infatti autorizzati a lasciare il raduno Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

“Gabriele e Matteo – commenta il CT riferendosi a Procida e Spagnolo – hanno davanti a loro il futuro a giudicare dal talento pazzesco, confermato anche dal Draft NBA. Li ringrazio, e non sono parole di convenienza, per l’impegno profuso in questi giorni e per aver confermato, dopo ciò che mi avevano detto i loro compagni e lo staff, di essere anche due bravi ragazzi. Mi ha fatto soffrire prendere queste decisioni in un contesto dove le cose stanno procedendo in armonia, ma è inevitabile. Non voglio chiamarli ‘tagli’ perché l’avventura Azzurra è lunga e si snoda su più competizioni anche durante l’anno. Tutti coloro che non sono qui oggi potranno essere protagonisti alla prossima occasione in un’ottica di gruppo allargato”.

Giovedì 11 agosto, presso la Biblioteca Salaborsa a Bologna (Piazza del Nettuno, 3) il CT Pozzecco e il Capitano Gigi Datome saranno a disposizione dei media a partire dalle ore 16.00.

Interverrà alla conferenza stampa anche Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport.

Dopo il match contro la Francia, il raduno si interromperà per riprendere nella serata del 14 agosto in vista della partenza per Montpellier prevista per il giorno 15 agosto. Il 16 la seconda sfida ai transalpini (20.30, Sud de France Arena, diretta Sky Sport Action).

A seguire il trasferimento ad Amburgo per la Supercup (19 agosto contro la Serbia e 20 agosto contro una tra Germania e Repubblica Ceca).

Prima dell’EuroBasket 2022 a Milano (2/8 settembre) sono in programma le due gare di qualificazione al Mondiale 2023: il 24 agosto contro l’Ucraina sul neutro di Riga in Lettonia e il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia contro la Georgia.

I 15 Azzurri per la Francia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Lo staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Fabrizio Santolamazza

Medico: Sandro Senzameno

Ortopedico: Raffaele Cortina

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Manager: Massimo Valle

Responsabile Comunicazione: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetti ai Materiali: Andrea Annessa, Luigi Massimei

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Unipol Arena, ore 20.30, Amichevole, live Sky Sport)

Biglietti a questo link: www.vivaticket.com/italia-vs-francia

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, 20.30, Amichevole, live Sky Sport)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

Biglietti a questo link: www.vivaticket.com/italia-vs-georgia

EuroBasket 2022

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

