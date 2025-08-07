Italbasket, oggi è il giorno di Darius Thompson

Dopo la prima fase del ritiro in Trentino, l’Italbasket si è ufficialmente radunata a Trieste, dove sabato 9 agosto affronterà la Lettonia nel terzo test amichevole in vista dell’Europeo 2025, e oggi accoglierà Darius Thompson.

Thompson prende il posto di DiVincenzo

La grande novità nel gruppo azzurro è l’arrivo di Darius Thompson, playmaker statunitense naturalizzato italiano, reduce da una stagione con l’Efes e fresco firmatario di un contratto con Valencia, squadra con cui giocherà nelle prossime stagioni. Thompson prende il posto di Donte DiVincenzo, che ha ufficialmente rinunciato alla convocazione a causa di un infortunio, come annunciato dalla FIP attraverso un video pubblicato sui social.

Con l’inserimento di Thompson, il CT Gianmarco Pozzecco aggiunge talento, esperienza internazionale e visione di gioco: il nuovo arrivato vanta otto stagioni in Europa, molte delle quali disputate in EuroLega con le maglie dell’Efes Istanbul e Baskonia, dove ha viaggiato a medie di 10.9 punti e 4.3 assist.

Le prossime tappe degli Azzurri: da Trieste a Limassol

Il test di sabato contro la Lettonia sarà un passaggio chiave verso l’esordio ufficiale all’Europeo, previsto per il 28 agosto a Limassol (Cipro) contro la Grecia. Nel frattempo, l’Italia ha già salutato Giordano Bortolani e Giordano Caruso, autorizzati a lasciare il gruppo dopo la tappa di Trento. Rimangono quindi due tagli da effettuare per definire il roster definitivo che volerà a Cipro.

Pozzecco con più alternative in regia

L’inserimento di Thompson permette a coach Pozzecco di variare il pacchetto di esterni, dando profondità alla manovra e soluzioni offensive in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Con il playmaker di origine americana, l’Italia guadagna un’alternativa di lusso, potenzialmente decisiva contro squadre fisiche come Serbia, Grecia o Francia, avversarie storiche degli Azzurri negli appuntamenti europei.

Leggi anche: Marco Belinelli-Virtus Bologna, ecco quale sarà il suo nuovo ruolo