Italbasket, parole di addio anche per Nicolò Melli?

Il ct Gianmarco Pozzecco si è dimesso, Danilo Gallinari ha disputato la sua ultima partita in Azzurro. L’eliminazione dagli Europei coincide con la fine di un ciclo per l’Italbasket.

Potrebbe essere stata l’ultima in nazionale anche per il capitano Nicolò Melli? Il lungo del Fenerbahce non ne ha parlato apertamente ma alcune sue parole potrebbero suggerirlo. Nel finale della conferenza stampa post Slovenia, infatti, Melli ha detto: “La Nazionale resta in buone mani, le nuove leve sono promettenti e spero possano togliersi più soddisfazioni di noi”.

Dichiarazioni simili anche a Sky Sport: “I giovani sono stati protagonisti assoluti, c’è tanta speranza per loro, spero che si tolgano soddisfazioni migliori”.

Vedremo se gli “indizi” forniti da queste dichiarazioni verranno confermati o se Melli continuerà a difendere la maglia azzurra. Il prossimo grande appuntamento internazionale saranno i Mondiali 2027 e poi le Olimpiadi 2028, quando l’attuale capitano avrà rispettivamente 36 e 37 anni. Prima, però, il pass per la World Cup bisognerà guadagnarselo con le finestre in programma da Novembre.

 

