Italbasket, partenza in ritardo per l’Islanda: i 13 convocati di Sacchetti

La partenza dell’Italbasket per l’Islanda, in programma oggi nel primo pomeriggio, è stata rinviata a domattina a causa del meteo avverso nell’isola nordica. Gli Azzurri, che dopodomani affronteranno proprio l’Islanda nelle Qualificazioni per la World Cup 2023, si imbarcheranno in 13 mentre 3 di loro rimarranno in Italia in attesa della gara di ritorno (il 27 febbraio).

Meo Sacchetti ha comunicato i 13 convocati per la prima partita, che ovviamente non comprendono giocatori NBA e di Eurolega. Il gruppo azzurro sarà guidato da Nico Mannion, Amedeo Della Valle, Stefano Tonut e Alessandro Pajola. Presente ancora il giovanissimo Matteo Spagnolo, che tanto bene sta facendo in LBA a Cremona.

I 13 Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Gli altri Azzurri

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)