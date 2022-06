Italbasket, per le Qualificazioni Mondiali contro i Paesi Bassi torna Gigi Datome

Dopo circa due settimane di vacanza, successive alla vittoria dello Scudetto con Milano, Luigi Datome è atteso al raduno azzurro di Brescia in vista del prossimo impegno contro i Paesi Bassi, valido per le Qualificazioni alla World Cup 2023. L’ala di Milano, che dal mese prossimo sarà free agent e dovrà decidere il proprio futuro, tornerà a vestire la maglia dell’Italbasket dopo circa 3 anni dall’ultima volta: vale a dire proprio dal Mondiale del 2019.

Datome aveva infatti saltato Preolimpico e Olimpiadi un anno fa, quando il CT era Meo Sacchetti, divenendo un bersaglio delle ire di Gianni Petrucci insieme a Marco Belinelli. Insieme a Datome, ci saranno anche Biligha, Tessitori, Ricci, Alviti, Baldasso, Pajola e Fontecchio. Assente invece Nicolò Melli per un problema fisico.

