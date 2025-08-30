Italbasket, Pianigiani dopo la Grecia: “Delusi ma non ridimensionati! E sul Gallo…”

L’Italia ha debuttato a EuroBasket 2025 con una sconfitta contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (75-66), ma le sensazioni non sono tutte negative. A dirlo è Simone Pianigiani, ex coach della Nazionale azzurra e oggi commentatore tecnico su DAZN, che ha analizzato la prova dell’Italbasket sottolineando pregi e limiti.

Pianigiani: “Italia unita, ma attacco troppo sterile”

Secondo Pianigiani, l’Italbasket di Pozzecco ha mostrato grande compattezza difensiva, ma pagato a caro prezzo le difficoltà offensive:

“66 punti non possono bastare. L’Italia è stata difensivamente preparata, attenta, tutti si sono sbattuti. Non è mai crollata, nonostante ci fossero momenti psicologicamente durissimi, perché non si segnava mai e non si trovavano vantaggi. Ma la squadra ha combattuto unita fino in fondo, anche quando sembrava finita. L’abbiamo quasi sempre riaperta.”

Gallinari subito protagonista

Tra le note più positive dell’esordio, Pianigiani ha messo in evidenza la prova di Danilo Gallinari, tornato in azzurro per la prima volta con questo gruppo dopo il titolo conquistato in Puerto Rico:

“Nota estremamente positiva la prima del Gallo. Abbiamo visto quanto sia dentro la squadra, quanto sia a posto fisicamente e quanto sia mentalmente connesso con i compagni. Un’addizione importante in un torneo come questo”.

Niang e la crescita continua

Oltre a Gallinari, anche Saliou Niang ha catturato l’attenzione dell’ex coach azzurro per la sua energia e impatto:

“Niang ha dimostrato ancora una volta, al di là delle partite di preparazione, che sono una cosa diversa, quanto possa essere impattante.”

“Italia non ridimensionata”

Nonostante il ko, Pianigiani ha respinto ogni lettura eccessivamente pessimista:

“L’Italia esce con un pizzico di delusione per l’attacco sterile, ma non ridimensionata. La compattezza difensiva, lo spirito, Gallinari già super pronto e Niang in crescita esponenziale sono le notizie più belle. È logico aspettarsi che si sblocchino anche esterni e guardie”.