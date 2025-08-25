Italbasket, Picco Ricci suona la carica: “Il sogno è la medaglia, Poz mago nel creare alchimia”

Pippo Ricci ha parlato degli imminenti Europei sulle pagine de Il Centro, quotidiano diffuso nel teatino e in tutto l’Abruzzo, terra d’origine del giocatore dell’Olimpia.

Ricci ha raccontato innanzitutto il clima che si respira in Azzurro, sottolineando la grande capacità di coach Pozzecco di fare gruppo e chiedere sempre il massimo ai suoi giocatori.

Stiamo bene tra di noi, il gruppo è ormai consolidato da anni e l’inserimento di giovani di valore ci ha dato ancora più energia. Pozzecco è bravissimo a creare un’alchimia speciale nello spogliatoio: negli allenamenti ci chiede continuamente di alzare l’asticella, di lavorare come se fossimo sempre in partita. Ci ricorda sempre che il sogno passa proprio da lì, da come affronti il primo allenamento. Se fosse facile, non sarebbe un sogno.

Ricci poi ha parlato degli obiettivi dell’Italbasket e delle avversarie.

Non dico che puntiamo alla medaglia, ma il sogno è sicuramente quello. Dobbiamo pensare a partire bene da Cipro, arrivare subito ai quarti e sperare che questa volta ci giri meglio. Le amichevoli ci hanno mostrato i nostri limiti e le nostre potenzialità: possiamo vincere e perdere con chiunque, ma se ci aiutiamo in difesa e teniamo alta l’intensità possiamo fare bene. La Serbia di Jokic è la più completa, ma anche Francia e Germania hanno qualcosa in più rispetto alle altre. La Slovenia di Doncic è una mina vagante, come pure Finlandia e Lettonia. Sarà un Europeo duro ed equilibrato, con almeno quattordici squadre in corsa per le medaglie. Noi dobbiamo solo goderci il viaggio, senza sottovalutare nessuno, mettendo in campo quello che sappiamo fare meglio.