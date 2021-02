Italbasket, Pippo Ricci: “Approccio terribile contro l’Estonia, serve più energia”

Giampaolo Ricci è stato uno dei migliori nella sconfitta dell’Italbasket contro l’Estonia, nella gara valida per le Qualificazioni agli Europei 2022.

Il giocatore della Virtus Bologna ha commentato così, in zona mista, la battuta d’arresto dell’Italia a Perm.

Abbiamo iniziato nel modo peggiore possibile, senza la necessaria energia, non possiamo avere un approccio del genere, dobbiamo fare meglio per 40 minuti e non solo per 10. La cosa positiva è la reazione, quando abbiamo iniziato a giocare con la carica giusta e la voglia di recuperare. Non voglio cercare scuse pensando alla partita di ieri ma non è facile arrivare qui lunedì senza riuscire a dormire bene, poi giocare e scendere di nuovo in campo oggi, a meno di 24 ore di distanza. Queste cose hanno inciso ma ora dobbiamo pensare solo a recuperare per domenica.