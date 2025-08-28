Italbasket, Polonara carica gli Azzurri: “Mi manca la seconda famiglia, fateci divertire”

Achille Polonara ha voluto rivolgere un messaggio speciale ai compagni di Nazionale nel giorno dell’esordio agli Europei.

L’ala di Sassari, come noto, non fa parte della spedizione poiché sta lottando contro la leucemia. Ha voluto però caricare gli Azzurri a modo suo, scrivendo una lettera aperta che occupa un’intera pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Un modo per far sentire ai suoi compagni e amici la vicinanza a poche ora dalla sfida con la Grecia.

Ne riportiamo un sunto.

Alla fine della scorsa stagione ho iniziato a non stare bene e la mia testa si è riempita di pensieri negativi, soprattutto la paura di non far più parte del gruppo. Mi sarebbe mancato non solo giocare un grande torneo, ma anche arrivare a cento presenze con la maglia azzurra, un traguardo che per me significava una vita intera. Sentivo che questo Europeo sarebbe stato l’ultimo, un premio e una chiusura di ciclo con la mia seconda famiglia. Quando è arrivata la diagnosi, però, mi sono trovato davanti alla sfida più grande: la malattia mi ha costretto a fermarmi e a pensare solo alla salute e alla mia famiglia. È stato doloroso lasciare l’azzurro, soprattutto per il legame costruito con compagni e staff, un rapporto vero fatto di risate, discussioni e sostegno reciproco. Un gesto che non dimenticherò mai è stato quello di Pozzecco: mi ha convocato lo stesso, nonostante non potessi giocare, e mi ha detto che la mia maglia sarebbe rimasta lì, pronta per me. Questo mi ha fatto sentire parte del gruppo anche nei momenti più difficili. In quel momento avevo bisogno di sentire che non stavo perdendo tutto. Mi mancherà l’affetto del pubblico, che ci ha sempre seguito con amore e passione, rendendo ogni partita speciale. Oggi mi resta solo fare il tifo: indosserò la maglia azzurra davanti alla tv, con lo stesso orgoglio di sempre, certo che i ragazzi daranno tutto e ci faranno divertire.