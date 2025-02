Italbasket, Pozzecco: “Abbiamo dimostrato che dietro Melli, Fontecchio, Tonut e Spissu c’è altro”

L’Italbasket ha chiuso questa finestra di qualificazioni ad EuroBasket 2025, l’ultima in programma, con una vittoria contro la Turchia e una sconfitta contro l’Ungheria. Il bilancio azzurro nelle qualificazioni è di 4-2, al primo posto nel girone davanti a Turchia, Islanda e Ungheria. Ovviamente per la maggior parte di queste partite coach Gianmarco Pozzecco non ha avuto a disposizione i suoi migliori giocatori: mai presenti Simone Fontecchio e Danilo Gallinari, quasi sempre assenti anche i principali attori di EuroLega.

Il Poz, nonostante il KO contro l’Ungheria che non può lasciare soddisfatti, ha voluto vedere comunque il bicchiere mezzo pieno. “Sono davvero contento per aver terminato al primo posto in questo gruppo. In queste due partite ho deciso di dare tante responsabilità a un gruppo giovane, non è stato facile per loro. Soprattutto giocare due partite di fila e dopo la vittoria contro la Turchia. Ero un po’ preoccupato per questa partita, quando hai una squadra così giovane non è facile resettare e giocare anche la seconda gara concentrato e duramente, come hanno fatto ad Istanbul. Ma sono contento, orgoglioso di loro” ha dichiarato Pozzecco in conferenza stampa.

Poi ha proseguito: “In questi giorni ci siamo resi conto di come i giocatori siano cresciuti, abbiano vissuto un’esperienza che molti di loro non sono abituati a vivere, di responsabilità che di solito nei loro club non hanno. Siamo contenti di come hanno reagito. Poi per il nostro basket penso sia un segnale importante. Siamo sempre pessimisti, pensiamo sempre che il futuro non possa essere roseo. Invece sì. Abbiamo fatto vedere a tutti che abbiamo giocatori dietro Melli, Tonut, Spissu, Fontecchio… Che c’è dell’altro”.