Italbasket, Pozzecco annuncia i 15 convocati per le gare contro Turchia e Ungheria

Dopo il Mondiale asiatico chiuso a settembre all’ottavo posto, l’Italbasket si prepara a tornare in campo per il primo doppio turno di qualificazioni ad EuroBasket 2025. Gli Azzurri affronteranno la Turchia il 22 febbraio a Pesaro, per poi volare a Szombathely dove, il 25 febbraio, saranno ospiti dell’Ungheria.

L’obiettivo sono ovviamente due vittorie che permetterebbero ai ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco di iniziare positivamente un cammino che dovrebbe portarli all’Europeo che si disputerà tra un anno tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Tra i convocati ci sono anche i giocatori di EuroLega, perché in quei giorni la coppa si fermerà. Via libera quindi per il nuovo capitano Niccolò Melli, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Giampaolo Ricci, Achille Polonara e Alessandro Pajola: ben 8 dei 15 convocati fanno parte infatti dei roster di Milano o Virtus Bologna.

Presente Nico Mannion, che sta facendo molto bene a Varese, e il duo dell’Alba Berlino Spagnolo-Procida. A completare la lista ci sono Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Luca Severini e John Petrucelli, come naturalizzato.