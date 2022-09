Italbasket, Pozzecco: “Chiedo scusa a Pajola, questa squadra ha un grande cuore”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket, ha commentato il successo sulla Croazia che ha consentito agli Azzurri di qualificarsi per gli ottavi di finale degli Europei.

Non è facile giocare partite del genere, contro l’Ucraina avevamo più pressione ma sapevo che i ragazzi avrebbero fatto bene per guadagnarsi il pass per Berlino. Questa squadra ha un cuore grande, sono fiero dei miei giocatori che mi hanno aiutato molto durante la partita. La Croazia è forte ma siamo stati bravi a non mollare mai, arrivando fino in fondo. Pajola è un ragazzo clamoroso, devo chiedergli scusa, è stato perfetto. Non mento quando dico che a volte gli allenatori fanno dei danni…