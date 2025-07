Italbasket, Pozzecco dà i primi indizi sui convocati e sul ruolo di Fontecchio

Con gli Europei alle porte si accende la curiosità per sapere con quale assetto si presenterà l’Italbasket.

Il ct Gianmarco Pozzecco ha dato dei piccoli indizi. Sembra pressoché certa la presenza di Alessandro Pajola e Marco Spissu. Il playmaker della Virtus ha ricevuto grandissime lodi dal Poz che lo ha inserito fra i migliori dieci difensori di sempre in EuroLega. Nell’intervista rilasciata a Eurodevotion il coach della Nazionale ha parlato anche di Spissu, suo storico fedelissimo, dicendo che da giocatore non avrebbe mai voluto affrontare uno come lui o come lo stesso Pajo.

Dopodiché c’è stato anche un passaggio dedicato a Simone Fontecchio. Pozzecco ha dichiarato di preferire quintetti molto ben strutturati fisicamente (come noto) ma che farà di necessità virtù, utilizzando anche il pescarese da ala grande. Con questa struttura “servono però delle combinazioni 1-2-3 robuste perché altrimenti sei troppo undersize”, ha detto il Poz. Una frase che ritaglia ancora più spazio per Pajola ma che apre spiragli interessanti per giocatori come Awudu Abass e John Petrucelli, dotati di grande fisicità per i rispettivi ruoli.

Pozzecco poi ha anche detto che gli sarebbe piaciuto giocare con Nicolò Melli, “uno che conosce il gioco come pochissimi e che rende facile qualsiasi cosa per i compagni”.