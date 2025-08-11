Italbasket, Pozzecco: “DiVincenzo ha davvero un infortunio, ma vuole l’azzurro”

Gianmarco Pozzecco è intervenuto per smentire i sospetti che nei giorni scorsi si erano diffusi a proposito dell’infortunio accusato da Donte DiVincenzo. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves non sarà a EuroBasket ufficialmente a causa di un problema al piede, anche se la Gazzetta dello Sport nell’ambito di un’intervista a Petrucci aveva sostenuto che in realtà “sta benissimo”.

Parlando con QS, Pozzecco ha sostenuto la linea di Petrucci: “Intanto vi dico che DiVincenzo ha davvero un problema fisico, ma vuole giocare per l’Italia e prima o poi lo farà. Purtroppo a questo Europeo non ci sarà. Eravamo già preparati ad avere con noi Darius Thompson, perché non sapevamo se l’iter burocratico per il passaporto di DiVincenzo sarebbe andato a buon fine. Il problema è la tempistica, ma gli infortuni fanno parte del gioco”.