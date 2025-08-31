Italbasket, Pozzecco dopo la Bosnia: “Gli ho complicato la vita ma sono stati straordinari”

Gianmarco Pozzecco, dopo la vittoria sulla Bosnia, ha elogiato il suo staff e Simone Fontecchio.

Il Poz, espulso a inizio terzo periodo, ha fatto i complimenti ai suoi collaboratori Edoardo Casalone e Federico Fucà ma anche ai coach che hanno lasciato il gruppo nelle settimane precedenti come Peppe Poeta, Riccardo Fois, Alessandro Lotesoriere e Billy Donovan Jr.

Gli ho complicato la vita ma ancora una volta questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Gli ottavi sono vicini ma del mero risultato mi interessa poco. Sono clamorosamente felice e orgoglioso del mio staff, tutti loro e i giocatori ogni giorno fanno anche più del loro meglio, lo hanno dimostrato nuovamente in una gara molto difficile.

Successivamente Pozzecco, ai microfoni Rai, ha elogiato Fontecchio, autore di una prestazione da record.

La giornata storta può capitare, specie all’esordio in queste competizioni, tutti le sentiamo molto. Ma Fontecchio gioca con ardore, con un legame incredibile con la maglia e i compagni, sono cose fondamentali per fare prestazioni del genere. Bisogna continuare a credere in lui, è la cosa più facile del mondo.

Infine il ct ha commentato la sua espulsione: “Sapete che mi assumo sempre le mie responsabilità ma onestamente mi è sembrata un po’ esagerata”.