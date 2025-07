Italbasket, Pozzecco e Datome spiegano perché DiVincenzo non giocherà EuroBasket

Il Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome e il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco dell’Italbasket hanno spiegato perché Donte DiVincenzo non giocherà EuroBasket con gli Azzurri.

A prendere inizialmente la parola è proprio Datome:

“Donte DiVincenzo ha avuto una riacutizzazione di un problema fisico. Gli specialisti hanno indicato la necessità di diverse settimane di riposo e recupero, e purtroppo i tempi non permettono la sua disponibilità per EuroBasket. Ringraziamo le più alte cariche dello Stato per la loro sensibilità, così come il CONI per il supporto. Siamo qui per comunicare tutto questo con la massima trasparenza. Ci siamo presi una settimana per valutare ogni possibilità. Darius Thompson ci ha dato la sua disponibilità, ci raggiungerà a Trieste e si unirà al gruppo. Siamo dispiaciuti, per lui e per noi. Abbiamo fatto tutto il possibile. Ora voltiamo pagina e guardiamo avanti”.

A seguire poi è intervenuto il CT:

“Ringraziamo tutti per l’impegno, a partire dal nostro presidente Gianni Petrucci. Per vestire la maglia della Nazionale servono due cose: il passaporto e la volontà. In questo caso c’erano entrambi. Non avevamo fatto i conti con una delle regole più dure dello sport: gli infortuni. Sono profondamente dispiaciuto. Abbiamo già individuato una nuova soluzione: Darius Thompson. Il suo inserimento non sarà semplice, ma sarà sicuramente facilitato dalla disponibilità e dallo spirito del gruppo”.

“Capisco perfettamente la delusione dei tifosi, e la condividiamo tutti. Anni fa, quando ero a Sassari, la Virtus firmò Teodosic: ricordo l’entusiasmo che provai. Con Donte è stato lo stesso. Eravamo davvero felici all’idea di vederlo da vicino in maglia azzurra. Il messaggio che voglio lasciare, però, è positivo: sono convinto che, prima o poi, Donte giocherà con l’Italia. Magari non sarò io ad allenarlo, ma succederà.

Dopo le parole di Pozzecco e Datome dell’Italbasket, stiamo a vedere se ci saranno altri aggiornamenti nelle prossime ore ma sicuramente DiVincenzo quest’estate non giocherà con la nostra Nazionale.