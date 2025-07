Italbasket, Pozzecco ha spiegato perché ha escluso Mannion e su DiVincenzo…

L’esclusione di Nico Mannion dai preconvocati per EuroBasket 2025 ha sorpreso molti tifosi e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CT dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha chiarito i motivi dietro questa decisione:

“Come sempre, ne ho parlato direttamente con il giocatore. In Nazionale non devo selezionare i migliori, ma creare una squadra con un’identità, a volte anche a discapito del talento. È una scelta, non un giudizio negativo. Ho dovuto farne altre e sono tutte funzionali a quello che è il momento, gli altri giocatori, lo spazio, le mie idee. Abbiamo fatto tante valutazioni anche sui ragazzi più giovani, per cui mi chiedo sempre se una convocazione è funzionale al loro percorso di crescita. Gallinari? L’ho seguito, merita di essere con noi”.

Queste parole confermano che la decisione di Pozzecco di non chiamarlo con l’Italbasket non è un giudizio sul talento di Mannion, ma una scelta tecnica legata all’equilibrio complessivo della squadra.

DiVincenzo in azzurro: un rinforzo di lusso

Pozzecco ha anche annunciato con entusiasmo la convocazione di Donte DiVincenzo, esterno NBA dei Minnesota Timberwolves, frutto di un lungo lavoro della Federazione:

“È merito dell’incredibile lavoro del presidente Petrucci, di Gigi Datome e del vicesegretario Tomassi. Sono entusiasta di poter avere Donte: l’ho conosciuto negli Stati Uniti e mi ha lasciato ottime sensazioni. Penso che gli servirà poco tempo per capire il nostro gioco: è sveglio, gioca in NBA, sì, ma ha una naturale predisposizione per la pallacanestro europea. Non sono preoccupato per il suo inserimento, anzi: potrà essere un ‘boost’, uno stimolo. Ma voglio chiarirlo: pensavo che potessimo vincere anche prima. Donte è una grande risorsa in più”.

La Nazionale italiana di basket si prepara a EuroBasket 2025 con una filosofia chiara: creare un gruppo coeso, con un’identità forte e ruoli ben definiti. L’arrivo di DiVincenzo rappresenta un grande valore aggiunto, ma il CT ribadisce che la forza dell’Italia passa dall’insieme, non solo dai singoli.