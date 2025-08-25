Italbasket, Pozzecco: “Non devo dimostrare nulla, basta giudicare solamente per le vittorie”

Il coach dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha parlato in vista degli Europei che vedranno protagonisti gli Azzurri a Cipro.

Il Poz, oltre a presentare la competizione, ha spiegato ancora una volta il suo approccio e il grande valore che attribuisce ai rapporti umani.

Non devo dimostrare a nessuno di essere un buon allenatore, voglio innanzitutto godermi il tempo con i miei giocatori. Siamo troppo concentrati sulla vittoria o sulla sconfitta, sembra che conti solamente il risultato e veniamo giudicati esclusivamente sulla base di questo. Io ho una filosofia diversa. Ad esempio qualche giorno fa abbiamo giocato a Bologna, in un periodo di vacanza, il palasport era sold out e ciò dimostra quanto la gente ami questa squadra. Agli Europei ci sono tante squadre forti, ci stiamo preparando per competere con tutti, io do sempre il massimo come quando giocavo, non riesco a vivere il basket in un altro modo ma della mia carriera non me ne frega niente, potrei smettere anche domani. Non penso a quali squadre mi abbiano chiamato o meno, sono felice di fare questo lavoro soprattutto perché alleno la nazionale del mio Paese. Il mio obiettivo principale è creare qualcosa di speciale con i miei giocatori, ho sempre cercato di creare un ottimo clima. Certo, la tattica conta, ma mi concentro soprattutto sul costruire legami tra di noi. Il mio compito più importante è fare in modo che ogni atleta si senta bene.