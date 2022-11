Italbasket, Pozzecco perde due pezzi in vista della Spagna

Pesaro. Prende forma il roster definitivo a disposizione dello staff tecnico Azzurro in vista delle due gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione alla World Cup 2023, il Mondiale che si giocherà tra Indonesia, Giappone e Filippine la prossima estate.

Come previsto, Paul Biligha, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si sono aggregati oggi alla squadra. Stefano Tonut non raggiungerà il raduno a causa di un infortunio occorsogli ieri sera durante la gara di Euroleague contro la Virtus Bologna.

Matteo Spagnolo è stato invece autorizzato a lasciare il raduno di Pesaro per un risentimento muscolare occorsogli durante la gara di domenica scorsa contro Verona.

Nella giornata di oggi, il CT Gianmarco Pozzecco sceglierà i 12 giocatori che scenderanno in campo contro la Spagna domani, 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00 (Rai 2, Eleven e Sky Sport). Il 12 novembre il trasferimento in Georgia per affrontare, a Tbilisi, i padroni di casa lunedì 14 novembre alle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali, Rai 3, Eleven e Sky Sport).

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Segretario Generale: Maurizio Bertea

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Sandro Senzameno

Ortopedico: Raffaele Cortina

Fisioterapisti: Roberto Oggioni, Francesco Ciallella

Team Manager: Massimo Valle

Responsabile Comunicazione: Francesco D’Aniello

Videomaker: Marco Cremonini

Addetti ai materiali: Andrea Annessa, Luigi Massimei