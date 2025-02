Italbasket, Pozzecco riduce a 18 la lista dei pre-convocati azzurri

Il CT Gianmarco Pozzecco ha ridotto a 18 giocatori per il raduno della Nazionale Italiana in vista delle ultime due partite di qualificazione ad EuroBasket 2025. Nonostante l’Italbasket abbia già ottenuto la qualificazione con due turni di anticipo, le prossime sfide contro Turchia e Ungheria saranno fondamentali per migliorare il ranking FIBA in vista del sorteggio dei gironi dell’Europeo.

Le partite in programma sono:

Turchia vs Italia : 20 febbraio a Istanbul, alle 20:30 locali (18:30 italiane), presso il Basketbol Gelişim Merkezi.

Italia vs Ungheria: 23 febbraio a Reggio Calabria, alle 20:30, presso il PalaCalafiore.

Il raduno inizierà il 17 febbraio a Roma, prima della partenza per Istanbul il 18 febbraio. Rispetto alla lista precedente, Tommaso Baldasso e Davide Moretti non sono più presenti tra i convocati.

Tra i convocati spiccano giovani talenti come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, entrambi con esperienza in EuroLega con l’Alba Berlino, e il giovanissimo Dame Sarr del Barcellona, classe 2006. L’esperienza sarà garantita da giocatori come Nico Mannion, Alessandro Pajola e Luca Severini.

La partita contro l’Ungheria a Reggio Calabria rappresenta un importante ritorno della Nazionale nel capoluogo calabrese, città che nel 1998 accolse un giovane Manu Ginobili.

Qui la lista dei restanti 18 giocatori: