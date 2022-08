Italbasket, Pozzecco spiega il motivo dell’esclusione di Amedeo Tessitori dagli Europei

Amedeo Tessitori è stato l’ultimo taglio di Gianmarco Pozzecco in vista degli Europei.

Il centro della Virtus Bologna non entra nei 12 che comporranno il roster dell’Italia per Eurobasket, la cui prima fase verrà giocata a Milano. Tex era stato escluso anche dalla sfida precedente con l’Ucraina. Alla vigilia della partita con la Georgia, in programma domani a Brescia per le qualificazioni ai Mondiali 2023, il coach azzurro ha spiegato le motivazioni dell’esclusione.

Mi dispiace molto per la relazione che avevo instaurato con lui, un ragazzo straordinario che è stato con noi dal primo giorno, dalla prima finestra estiva. Ho avuto la fortuna di conoscerlo meglio, me ne avevano parlato male ma oggi posso dire che è un ragazzo straordinario e un giocatore di altissimo livello. Sono stato indeciso fino all’ultimo e questo la dice lunga sulle sue capacità anche come persona perché io scelgo 12 uomini prima che giocatori. Nel mio sistema le caratteristiche umane sono indispensabile, ho fatto questa scelta per motivi tattici legati ai singoli, ho voluto portare un esterno in più perciò ho dovuto escluderlo. (Fonte: Sky)

Il Poz ha parlato anche del match con la Georgia ed è tornato sul successo con l’Ucraina.

E’ complicato riuscire a ottimizzare il tempo a disposizione e preparare partite delicate come quelle che ci aspettano nel prossimo futuro. Mi dispiace non vedere in campo Shengelia, anche se qualcuno può pensare che il suo infortunio possa avvantaggiarci. Io non la penso così. Si può pensare che le vittoria siano gratificanti solo se arrivano contro formazioni come Francia o Serbia e invece bisogna dare valore a vittorie come quelle contro l’Ucraina perché i ragazzi stanno sostenendo sacrifici quotidiani e meritavano di togliersi questa soddisfazione. In generale abbiamo bisogno che si crei ancora maggiore entusiasmo attorno a questa Nazionale e mi auguro che la partita di domani e soprattutto l’Europeo che inizieremo in casa possano unire tutti, nessuno escluso, nel supportare questa squadra e questi ragazzi. (Fonte: FIP)