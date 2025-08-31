Italbasket, Pozzecco sull’espulsione: “Pago io per tutti i coach, può capitare di mettere un piede in campo”

Il ct dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha commentato la vittoria sulla Bosnia in conferenza stampa.

Ovviamente al centro delle domande l’espulsione rimediata dal coach per doppio tecnico. Entrambe le sanzioni sono arrivate per essere entrato in campo.

Gli arbitri hanno fatto un ottimo lavoro, anche ieri. Però spero che non si esageri, ho pagato io per tutti gli allenatori dell’Europeo. Non avevo mai visto prima una cosa del genere ma la regola c’è e lo accetto. Entrambi i tecnici sono arrivati perché ero in campo, non ho parlato con gli arbitri, si può vedere chiaramente. Una volta abbiamo sbagliato in difesa, la seconda non siamo rientrati bene. Mi hanno detto che era per la mia presenza in campo. Una volta posso accettarlo ma la seconda… Può capitare di mettere un piede in campo, a fine partita ho parlato con loro: gli ho detto che hanno arbitrato bene e devono continuare così. Non credo che i ragazzi abbiano giocato per me dopo l’espulsione, hanno giocato per onorare ciò che abbiamo costruito insieme. Hanno una grande voglia di stare insieme, siamo una squadra vera e vogliamo vincere insieme. Il record di Fontecchio? Non mi sorprende.