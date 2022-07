Italbasket, Pozzecco trova la prima vittoria in Olanda

Olanda 81 – Italia 92

In Olanda arriva la prima vittoria della nuova Italbasket targata Pozzecco. Gli azzurri soffrono, specialmente nel secondo tempo, ma colgono una vittoria importante nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Con questo successo l’Italia (già qualificata al prossimo turno in virtù dell’esclusione della Russia) evita l’incrocio con la Spagna al gran completo nella finestra di Agosto, affronterà gli iberici a Novembre mentre il mese prossimo, nelle prime gare del secondo girone (dove ci si porta in dote le vittorie colte con le altre qualificate) giocherà contro Ucraina e Georgia.

Cronaca

Primo tempo con gioco fluido e buonissime soluzioni offensive per gli italiani, con un sontuoso Fontecchio (17 all’intervallo) e l’ottimo apporto dei due pretoriani del Poz, Spissu e Polonara. Dopo l’intervallo però il terzo fallo toglie dalla gara l’ala del Baskonia, la truppa di Buscaglia ne approfitta e si dimostra squadra coriacea, risalendo fino al -8 grazie a una difesa molto spigolosa. Preziosissimo in questa fase l’apporto di Biligha e Datome, con gli Azzurri sempre capaci di rispondere all’intensità dei padroni di casa. Nel quarto periodo l’Italbasket riesce così a riprendere in mano le operazioni grazie a una gran difesa e conduce in porto il match senza soffrire eccessivamente, nonostante la clamorosa prova di Franke.

Adesso scatta il rompete le righe per circa un mese, a inizio Agosto la Nazionale si ritroverà per preparare le prossime gare di qualificazione e soprattutto l’Europeo di Settembre con la prima fase a Milano.

Tabellini

Olanda: De Jong 12, Franke 30, Schaftenaar O. 9, Van der Mars 2, Williams 7, Edwards 4, Haams 7, Kherrazi, Kok, Schaftenaar R. 1, Van der Vuurst 7, Ververs 2. Coach: Buscaglia.

Italia: Biligha 10, Fontecchio 22, Polonara 15, Spissu 15, Tonut 9, Baldasso n.e., Datome 11, Della Valle, Pajola, Petrucelli 3, Ricci 3, Tessitori 4. Coach: Pozzecco.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: FIBA