Italbasket, presentato Banchi e Petrucci dà il titolo: “Con Banchi dobbiamo SBANCARE”

A tre giorni dall’annuncio ufficiale, Luca Banchi è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico dell’Italbasket. La conferenza stampa di Banchi come coach dell’Italbasket si è svolta al Salone d’Onore del CONI a Roma, alla presenza del presidente FIP Gianni Petrucci e del general manager azzurro Gigi Datome.

Il tecnico grossetano, 23° allenatore nella storia della Nazionale di basket, esordirà sulla panchina azzurra giovedì 27 novembre 2025 contro l’Islanda, gara valida per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, in programma a Doha (Qatar).

Petrucci: “Con Banchi dobbiamo sbancare”

Il presidente Gianni Petrucci ha voluto ringraziare il predecessore Gianmarco Pozzecco:

“Ci siamo lasciati serenamente, il contratto era finito. Pozzecco ha dato entusiasmo e grande impegno, mi auguro possa trovare presto una nuova squadra.”

Sul nuovo CT, Petrucci ha sottolineato l’importanza della scelta:

“Perché Luca Banchi? Ha esperienza internazionale, risultati ovunque sia andato e qualità umane straordinarie. Toscano, di carattere, racchiude carisma, personalità e competenza. Con lui vogliamo vincere: il titolo che do è ‘Con Banchi dobbiamo sbancare’.”

Gigi Datome: “Luca porta esperienza e identità”

Il GM azzurro Gigi Datome ha espresso soddisfazione per la scelta di Banchi:

“Ci tenevo a manifestare la mia felicità. La sua esperienza in Italia e all’estero sarà preziosa. Con lui possiamo rafforzare l’identità delle nostre Nazionali e dare continuità al progetto di crescita tecnica e culturale del movimento azzurro.”

Datome ha ricordato come l’obiettivo resti quello di migliorare i risultati recenti:

“Dal 2004 non vinciamo una medaglia. Serve continuità, arrivare almeno in semifinale. I dettagli fanno la differenza, dobbiamo proseguire questo percorso.”

Le parole di Luca Banchi: “Un onore guidare l’Italia”

Il nuovo CT si è detto emozionato e consapevole della responsabilità:

“Essere stato scelto per guidare l’Italbasket è forse il momento più alto della mia carriera. Raccolgo l’eredità di Pozzecco, lavorerò per costruire un’identità chiara e uno stile riconoscibile, dentro e fuori dal campo.”

Banchi ha annunciato anche lo staff tecnico: Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina e il preparatore fisico Matteo Panichi.

Obiettivi: Mondiale 2027 e crescita dei giovani

Il contratto di Banchi è full-time, una novità assoluta per la Nazionale:

“Voglio dare un’impronta forte, valorizzare i nostri atleti e tecnici, allargare la base dei tesserati e contribuire allo sviluppo del basket italiano a ogni livello.”

Sui giovani, il CT ha insistito sull’importanza di offrire spazio e fiducia:

“I talenti vanno valorizzati con coraggio. Audacia è la parola chiave: dobbiamo avere il coraggio di farli giocare, anche accettando errori iniziali.”

Prossime sfide e percorso verso Doha 2027

La nuova avventura di Luca Banchi inizierà con i due mini-raduni pre-finestra, per poi portare gli Azzurri al debutto contro l’Islanda il 27 novembre 2025.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: la qualificazione alla Coppa del Mondo FIBA 2027 in Qatar, con la speranza di riportare l’Italbasket tra le grandi del basket mondiale.

QUI la conferenza integrale.