Italbasket, problemi fisici mettono KO Ricci e Akele per la Grecia?

Alessandro Saraceno

Inizia oggi l’attesissimo EuroBasket 2025, appuntamento centrale per la pallacanestro europea e per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Alla vigilia dell’esordio, fissato per domani contro la Grecia, il CT azzurro e il capitano Nicolò Melli parleranno in conferenza stampa alle 13:00, delineando obiettivi, stato di forma e aspettative della squadra. Da capire le condizioni fisiche di Pippo Ricci e Nicola Akele dell’Italbasket in vista della gara contro la Grecia.

Italia-Grecia: esordio con incognita Pippo Ricci

Domani l’Italia debutta contro la Grecia, avversario ostico e tradizionalmente temibile a livello europeo. La vigilia porta però con sé qualche incertezza sul fronte infortuni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport: “Qualche scoria di troppo aveva lasciato il Torneo dell’Acropoli ad Atene, in particolare nelle contusioni rimediate da Nicola Akele e da Pippo Ricci dell’Italbasket. La presenza del vice-capitano azzurro, ancora dolorante, è in bilico per la partita d’apertura dell’Italia contro la Grecia, ma per lui sono esclusi guai peggiori”.

L’eventuale assenza di Ricci rappresenterebbe una perdita importante in termini di esperienza, fisicità e leadership, anche se lo staff medico azzurro farà di tutto per recuperarlo almeno parzialmente.

Pozzecco e Melli: carica e responsabilità

Il capitano Nicolò Melli guiderà il gruppo con il suo mix di carisma ed equilibrio, qualità fondamentali per affrontare una competizione lunga e impegnativa come l’EuroBasket 2025.

Al suo fianco, il CT Gianmarco Pozzecco dovrà ancora una volta dimostrare la sua capacità di trasmettere energia e fiducia a una squadra giovane ma ambiziosa, che punta a confermare i progressi visti negli ultimi anni e a sorprendere anche contro avversari di altissimo livello.

Italia pronta alla sfida

Con l’esordio fissato per domani, l’Italbasket entra ufficialmente nel vivo del suo cammino europeo. Tra entusiasmo, qualche incognita fisica e la voglia di stupire, gli azzurri sono pronti a iniziare la loro avventura in EuroBasket 2025 con un obiettivo chiaro: competere fino in fondo contro le migliori nazionali d’Europa.

