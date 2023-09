Italbasket, quale può essere l’avversario dei quarti di finale?

L’Italbasket ha da poco battuto Porto Rico nell’ultima partita della seconda fase del Mondiale, conquistando la certezza aritmetica dei quarti di finale. Gli Azzurri torneranno in campo martedì, orario ancora da decidere, per provare a raggiungere le semifinali.

L’Italia si incrocerà con il Gruppo J, quello che conta Team USA, Lituania, Montenegro e Grecia. Si sa già che le due squadre qualificate ai quarti saranno USA e Lituania, che però oggi si affronteranno: chi vincerà chiuderà come prima classificata il suo girone. Sono aperte quindi diverse possibilità, influenzate anche dal risultato di Serbia-Repubblica Dominicana che si giocherà a partire dalle ore 14:

Se la Serbia dovesse battere la Repubblica Dominicana, l’Italia passerebbe come prima del girone e affronterebbe quindi la perdente di USA-Lituania

Se la Repubblica Dominicana dovesse battere la Serbia, l’Italia passerebbe come seconda del girone e affronterebbe quindi la vincente di USA-Lituania

In entrambi i casi sarà una partita difficilissima per gli Azzurri. Contro i favoritissimi per la vittoria del Mondiale oppure contro una Nazionale fortissima, ancora imbattuta fino ad oggi, e che abbiamo affrontato per l’ultima volta ad EuroBasket 2015, perdendo proprio ai quarti di finale.

Foto: FIBA