Italbasket, quali sono le sensazioni sull’infortunio di Saliou Niang?

Momenti di apprensione durante Italbasket–Spagna a EuroBasket 2025, quando Saliou Niang è stato costretto a lasciare il campo nella prima metà del quarto quarto a causa di un dolore alla caviglia.

Il giovane talento azzurro, che si stava distinguendo per energia e intensità a rimbalzo, tanto da essere riuscito a mettere insieme una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi, si è fermato dopo un movimento strano sotto canestro che lo ha costretto ad abbandonare il parquet.

Le condizioni di Saliou Niang

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L’uscita dal campo è stata una misura precauzionale per evitare complicazioni, e lo staff medico dell’Italbasket sta monitorando la situazione con attenzione.

L’episodio è avvenuto dopo un’azione di rimbalzo in cui Niang ha subito una torsione alla caviglia. Nonostante il dolore, il giocatore è uscito sulle proprie gambe, un segnale incoraggiante per le prossime partite del torneo.

Un elemento fondamentale per l’Italbasket

La speranza di Gianmarco Pozzecco e dello staff tecnico è di poter recuperare al più presto Niang, che in questo EuroBasket 2025 si sta rivelando un elemento prezioso non solo per la fisicità, ma anche per l’impatto difensivo e la capacità di dare energia alla squadra.

Il coach azzurro aveva già speso parole importanti per lui dopo la vittoria contro la Spagna, sottolineando come il giovane lungo rappresenti un simbolo della nuova generazione di giocatori italiani che chiedono spazio e rispetto.

Prossimi aggiornamenti

Nelle prossime ore lo staff medico dell’Italbasket valuterà meglio le condizioni della caviglia di Saliou Niang, ma l’ottimismo trapela: non si tratterebbe di un infortunio grave e il giocatore potrebbe essere disponibile già per la prossima sfida degli Azzurri a EuroBasket 2025 contro Cipro, anche se potrebbero tenerlo fuori precauzionalmente per gli Ottavi di Finale, in attesa di sapere l’avversaria dei nostri ragazzi azzurri.