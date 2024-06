Italbasket, quand’è l’amichevole con la Georgia e dove la si può vedere in TV

Il soggiorno in Trentino si chiuderà quindi proprio domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano Arena” alle 19.00 con la decima edizione della “Trentino Basket Cup” e la sfida dell’Italbasket alla Georgia di Tornik’e Shengelia. Inizio previsto per le 19.00 con diretta su Sky Sport.I biglietti sono ancora in vendita a questo link.

Fonte: ufficio stampa FIP