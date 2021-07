Italbasket, Sacchetti: “Contro la Serbia la posta in palio cancellerà la paura”

Il commento del coach dell’Italia, Meo Sacchetti, dopo la semifinale del torneo Preolimpico contro la Repubblica Dominicana.

L’allenatore dell’Italbasket ha parlato in conferenza stampa dopo il successo azzurro, presentando anche la finale di domani con la Serbia: “Siamo esattamente dove volevamo essere. Oggi abbiamo giocato meglio di quanto fatto contro il Portorico e siamo stati bravi a contenere i loro giocatori migliori, quelli capaci di fare male nell’uno contro uno. Ora ci aspetta una gara durissima ma quello che c’è in palio cancella ogni paura. Dobbiamo entrare in campo e dare il meglio di noi stessi senza cali di tensione. Inutile girarci intorno, i serbi sono una squadra di talento e di taglia ma i conti si faranno solo alla fine”.

Fonte: FIP