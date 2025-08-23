Italbasket, Saliou Niang è già una STELLA! Sarà lui la sorpresa di tutto EuroBasket 2025?

Nel giro di soli 365 giorni, Saliou Niang è passato dall’essere un discreto prospetto della pallacanestro italiana al diventare, di fatto, il miglior giocatore della Nazionale in questa fase di preparazione. Una crescita clamorosa, costruita con lavoro, sacrificio e una fiducia che aumenta partita dopo partita, fino a trasformarlo in una delle armi più devastanti che l’Italbasket porterà a EuroBasket 2025.

Un anno di crescita esponenziale

Se dodici mesi fa Niang era visto come un giovane interessante da far crescere, oggi è già considerato una colonna della Nazionale. Le amichevoli estive lo hanno consacrato: presenza costante in doppia cifra, leadership silenziosa ma tangibile e un impatto su entrambi i lati del campo che lo rendono imprescindibile per coach Pozzecco.

Grande parte di questo salto di qualità va attribuito a Paolo Galbiati e al suo staff a Trento, che nell’ultimo anno hanno lavorato con Niang in maniera impeccabile, trasformandolo in un giocatore completo, pronto a reggere il confronto con i migliori.

Atletismo da vendere e difesa di livello europeo

Niang è energia pura: ogni partita sembra alzare ulteriormente l’asticella delle sue prestazioni atletiche. Voli sopra il ferro, recuperi, stoppate e un’intensità difensiva impressionante. Non a caso, nell’amichevole contro la Lettonia all’Acropoli ha catturato 10 rimbalzi, dominando sotto canestro.

Sempre contro la Lettonia di Kristaps Porzingis a OAKA, Niang ha difeso in maniera egregia proprio contro il gigante NBA, limitandone l’impatto e mostrando una maturità difensiva sorprendente per un giocatore della sua età.

Presenza offensiva e mano sempre più educata

Non solo difesa. L’ala azzurra ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale anche in attacco. Costantemente in doppia cifra nelle amichevoli di preparazione, Niang è diventato una garanzia vicino al ferro ma anche un tiratore rispettabile dall’arco.

Con la maglia di Trento, in regular season, ha tirato con il 33% da tre punti, ma ciò che colpisce è la crescita continua: oggi prende responsabilità, colpisce con più sicurezza e costringe le difese avversarie a rispettarlo anche sul perimetro.

Verso l’NBA? Il sogno Cleveland Cavaliers

Se questo processo di crescita continuerà e Niang riuscirà a irrobustirsi fisicamente, l’approdo in NBA potrebbe essere molto più vicino di quanto possiamo immaginare. Non a caso, i Cleveland Cavaliers hanno deciso di assicurarsi le sue prestazioni con una chiamata alla fine del secondo giro, pronti a scommettere su di lui come prospetto futuribile e moderno.

La sorpresa di EuroBasket 2025

Con queste premesse, è difficile non immaginare che sarà proprio lui la sorpresa di EuroBasket 2025. Niang ha tutto: atletismo, energia, difesa di alto livello, presenza offensiva e un tiro in costante miglioramento. La sua ascesa è rapidissima e inarrestabile.

L’Italia, storicamente, ha costruito i suoi successi sulla forza del gruppo e sulla crescita dei suoi giovani talenti. Oggi quel talento ha un nome e un cognome: Saliou Niang.

EuroBasket 2025 potrebbe essere il palcoscenico perfetto per la sua definitiva consacrazione, prima di un futuro che potrebbe portarlo addirittura oltre oceano, passando dalla Virtus Bologna e dall’EuroLega.

