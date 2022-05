Italbasket, sarà Gianmarco Pozzecco il prossimo CT?

Poco dopo la notizia dell’addio di Meo Sacchetti alla panchina dell’Italbasket, la Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di Gianmarco Pozzecco come suo sostituto. Secondo la rosea, sarebbe già tutto apparecchiato per l’avvicendamento del Poz in azzurro. Il nuovo CT partirà subito con Eurobasket, in programma dal 1 settembre 2022.

In attesa dell’annuncio, comunque, Pozzecco rimarrà sulla panchina di Milano, dove è assistente di Ettore Messina, fino al termine dei Playoff in corso. Si tratta di una grandissima opportunità per l’ex playmaker di Varese e, appunto, della Nazionale, che tornerà a guidare una squadra, per la prima volta non di club, dopo l’esperienza a Sassari. Qualche settimana fa, proprio di Pozzecco aveva parlato Gianni Petrucci, quando annunciava che Sacchetti “prima o poi” avrebbe lasciato la Nazionale. Quel giorno sembra arrivato.

Pozzecco ha giocato con l’Italia dal 1994 al 2005, vincendo la medaglia d’argento ad Atene 2004.