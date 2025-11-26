Italbasket, scelti i 12 che affronteranno l’Islanda nelle qualificazioni alla World Cup

La prima Italia di Luca Banchi scenderà in campo domani sera, a Tortona, nella sfida contro l’Islanda, esordio assoluto alle qualificazioni per la FIBA World Cup 2027. Gli Azzurri giocheranno domani alle 20 e poi ancora domenica, a Klaipeda, contro la Lituania alle ore 18.30.

Nei pre-convocati di Banchi c’erano parecchi giovani e possibili esordienti: domani debutteranno in azzurro in 4. Ci saranno tra i 12 Francesco Ferrari, Luigi Suigo, Luca Vincini e Matteo Librizzi.

A completare la lista dei giocatori che andranno a referto ci sono Amedeo Della Valle, che torna in azzurro dopo diversi anni, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Tommaso Baldasso, Davide Casarin, Sasha Grant e John Petrucelli. Ovviamente assenti Simone Fontecchio e la maggior parte dei giocatori di Milano e Virtus Bologna, impegnati in EuroLega. Achille Polonara, simbolicamente inserito tra i convocati, sarà il capitano sulla carta, il co-capitano è invece Tessitori.

“Nei ragazzi ho trovato grande disponibilità nel trovare un’intesa e una rapida conoscenza reciproca. Vogliamo cercare di mostrare il miglior volto possibile, posso già assicurare che non mancheranno spirito e determinazione e noi poi proveremo ad aggiungere qualità di gioco. Affrontiamo una squadra per 9/12 è la stessa dell’ultimo Europeo e che in panchina ha lo stesso coach da 11 anni. Insomma, le nostre situazioni sono diverse ma certamente ci faremo trovare pronti, il sold-out in questo senso ci offre maggiori motivazioni” ha dichiarato Banchi in conferenza stampa.

Fonte: Italbasket