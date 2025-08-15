Italbasket, si avvicina il giorno di Danilo Gallinari: ecco quando si unirà al gruppo

L’Italbasket è rimasta imbattuta in questa estate di preparazione a EuroBasket, ieri sera gli Azzurri hanno superato l’Argentina per la quarta vittoria su quattro. Ora Gianmarco Pozzecco darà alla squadra 2 giorni di riposo, durante i quali forse verranno resi noti altri tagli per avvicinarsi al numero di 12 convocati per l’Europeo. Un Ferragosto libero per tutti, nei prossimi giorni invece la partenza verso Atene dove gli Azzurri chiuderanno il pre-Europeo con le sfide a Lettonia (gà battuta a Trieste settimana scorsa) e Grecia, avversaria anche nel girone di EuroBasket.

Per il torneo di Atene si unirà alla squadra anche Danilo Gallinari. Fresco vincitore del campionato portoricano da MVP delle finali con i Vaqueros de Bayamon, il Gallo raggiungerà i compagni il 18 agosto a Roma, al Centro Sportivo Acqua Acetosa: due giorni dopo, il 20 agosto, partirà con gli Azzurri per Atene.

L’EuroBasket di quest’anno sarà l’ultima esperienza di Gallinari in Nazionale, a 37 anni poi il giocatore appenderà la maglia azzurra al chiodo.