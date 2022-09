Italbasket, Simone Fontecchio: “Grande reazione, ambiente eccezionale”

Simone Fontecchio ha commentato la vittoria dell’Italia sulla Croazia al Forum nel primo girone degli Europei di basket.0

Ci serviva una vittoria così, una bella reazione dopo la partita scarica con l’Ucraina. Prestazione super in un ambiente eccezionale, siamo riusciti a cambiare marcia come volevamo. Se troviamo energia dalla difesa riusciamo a correre e il pubblico si esalta e ci viene dietro, così troviamo fiducia anche in attacco. Se riuscissimo sempre a giocare con questa intensità sarebbe il massimo. Nel quarto periodo abbiamo ritrovato l’intensità del primo tempo e siamo ripartiti, prendendo energia e ritmo anche nella metà campo offensiva.