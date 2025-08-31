Spissu Italbasket Bosnia Erzegovina

Italbasket, Spissu dopo la Bosnia Erzegovina: “Oggi siamo partiti male, ma abbiamo avuto una reazione di squadra!”

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Italbasket, Spissu dopo la Bosnia Erzegovina: “Oggi siamo partiti male, ma abbiamo avuto una reazione di squadra!”

Non solo il capolavoro di Simone Fontecchio da 39 punti: nella vittoria dell’Italbasket contro la Bosnia ed Erzegovina c’è stata anche la firma importante di Marco Spissu, autore di una prestazione solida con 14 punti, leadership e lucidità nei momenti più delicati del match. Queste le sue parole a Sky Sport.

Spissu: “Questa maglia tira fuori il meglio di me”

Intervistato dopo la partita, Spissu ha ribadito quanto significhi per lui indossare la divisa azzurra:

“È la maglia che tutti i ragazzi sognano. Cerco sempre di dare il massimo, a volte ci riesco e a volte meno. Oggi siamo partiti male, ma abbiamo avuto una reazione vera di squadra e questa vittoria è importantissima per noi. Adesso pensiamo alla prossima partita, che sarà un’altra battaglia.”

Il rapporto speciale con Pozzecco e la forza del gruppo

Il playmaker sardo ha parlato anche del legame con il coach Gianmarco Pozzecco, che in più occasioni lo ha definito “come un figlio”:

“Lo sento dentro, nei momenti in cui la squadra ha bisogno cerco di dare qualcosa in più. Abbiamo caratteristiche diverse tra noi giocatori, ma stiamo combattendo insieme e questo può diventare la nostra forza”.

Una vittoria fondamentale per l’Italbasket

Il successo per 96-79 sulla Bosnia Erzegovina dell’Italbasket di Marco Spissu consolida il cammino azzurro a EuroBasket 2025 e avvicina la qualificazione. Dopo aver mostrato solidità e coesione, l’Italia ora si prepara alla prossima sfida con la consapevolezza di avere armi diverse oltre al talento di Fontecchio, tra cui la regia e l’esperienza di Marco Spissu.

Alessandro Saraceno
