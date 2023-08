Italbasket, Spissu fa mea culpa sul tiro finale: “Non lo rifarò mai più”

Marco Spissu è stato protagonista in negativo del finale di partita tra l’Italbasket e la Turchia perché il playmaker sassarese ha deciso di scagliare la tripla del potenziale ko a 5 secondi dal termine e di non lasciar scorrere il cronometro. Poi il resto è qualcosa che non si è mai visto, ovvero Kabaca ha segnato il canestro che ha portato la gara all’overtime tra circa 30 metri.

Ecco il mea culpa di Marco Spissu dopo la vittoria dell’Italbasket al microfono di Alessandro Mamoli di Sky Sport:

“Per fortuna è successo oggi e non al Mondiale. Ho agito d’istinto. Mi è venuto da tirare e l’ho fatto. Non lo rifarò mai più sicuramente. Siamo stati comunque molto bravi ad avere una reazione nell’overtime, l’abbiamo voluta vincere. L’abbiamo vinta, poi persa e alla fine rivinta. Tutto sommato è stata una buona vittoria”.

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene. I nostri ragazzi sono stati bravi e non subire troppo il contraccolpo psicologico e sono rimasti a contatto, vincendo poi la seconda semifinale del torneo trentino.

Domani giocheremo la finalissima contro la Cina allenata da un italiano d’adozione, Sasha Djordjevic.

