Italbasket, Stefano Tonut out per EuroBasket: la situazione

L’Italbasket ha annunciato poco fa che Stefano Tonut non sarà tra i convocati per EuroBasket: la guardia dell’Olimpia Milano era alle prese con un problema fisico e non era scesa in campo nell’ultima amichevole contro l’Argentina.

Stefano Tonut è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono all’atleta di prendere parte a Eurobasket 2025. Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla Maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”.

Tonut, classe 1993, ha all’attivo 62 presenze con la Nazionale ed era stato nel roster azzurro alle Olimpiadi di Tokyo, a EuroBasket 2022 e al Mondiale 2023.

A disposizione di Pozzecco restano ora 13 giocatori, visto che ieri anche Luca Severini era stato autorizzato a lasciare il raduno. È probabile che l’ultimo taglio alla fine sia Riccardo Rossato, ma la decisione del CT dovrebbe essere ufficializzata dopo il Torneo dell’Acropoli che gli Azzurri disputeranno ad Atene contro Lettonia e Grecia.