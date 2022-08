Italbasket, tagliato dal roster anche Amedeo Della Valle

Manca solo un taglio per l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco: poco fa infatti Amedeo Della Valle è stato autorizzato a lasciare il raduno. La guardia di Brescia, MVP dell’ultimo campionato, ha giocato poco e nulla nelle recenti uscite azzurre, con 0 minuti sia contro la Serbia che contro la Repubblica Ceca.

“Ringrazio Amedeo, non è inferiore a nessuno come dimostrato dal campionato eccezionale che ha disputato. In Nazionale però occorre fare scelte funzionali alla squadra e questo è il motivo della decisione” ha detto il CT Pozzecco commentando l’esclusione. Per le due gare di qualificazione alla World Cup 2023, l’Italia avrà 13 uomini disponibili. Il prossimo taglio sarà anche l’ultimo e ci consegnerà la lista definitiva per Eurobasket.

Tommaso Baldasso, Amedeo Tessitori e Paul Biligha dovrebbero essere i tre candidati all’ultimo taglio.