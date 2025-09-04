Italbasket, Under 20 e Femminile in udienza da Mattarella

Roberto CaporilliLascia un Commento su Italbasket, Under 20 e Femminile in udienza da Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile di pallacanestro, vincitrice della medaglia di Bronzo al Campionato Europeo che si è concluso ad Atene, e la Nazionale Under 20 maschile, vincitrice della medaglia d’Oro all’Europeo di categoria che si è giocato a Creta.

L’incontro si svolgerà al Palazzo del Quirinale lunedì 15 settembre, con inizio alle ore 18.00. La delegazione della Federazione Italiana Pallacanestro sarà guidata dal Presidente Giovanni Petrucci. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

 

Ufficio Stampa FIP

[Foto: FIBA]

