Italbasket Under 20, esordio ok con la Repubblica Ceca allo European Challenger

Comincia con il piede giusto il cammino dellnel FIBAdi Brno. Nella prima delle cinque gare al City Hall Vovoda gli Azzurri di coach Vertemati hanno sconfitto la Repubblica Ceca per

Partita che ha visto l’Italia dover rincorrere per larghi tratti (toccato il -15 nel terzo periodo). A 110” dalla fine l’impatto sul 63-63, poi la tripla di Arletti ha definitivamente chiuso la gara in favore degli Azzurri.

Proprio Arletti è stato il miglior marcatore dell’Italia, con 16 punti. In doppia cifra anche Casarin con 14 punti e Diouf con 13 punti.

Mercoledì 21 luglio, la Nazionale Under 20 tornerà in campo per sfidare la Croazia, che quest’oggi ha sconfitto il Portogallo 89-66. Palla a due alle 14.30, in diretta streaming su tvcom.cz

Italia-Repubblica Ceca 66-63 (18-17, 10-24, 15-9, 23-13)

Italia: Schina 4 (2/2), Arletti 16 (1/3, 4/8), Spagnolo 9 (2/9, 0/4), Casarin 14 (3/5, 2/5), Virginio ne, Donadio, Grant (0/1, 0/1), Borra 2 (1/2), Basso, Ladurner 6 (3/10), Del Chiaro 2 (1/1), Diouf 13 (3/5, 1/3). All. Vertemati

Rep. Ceca: Hanzlik 16 (3/4, 3/12), Vlk, Bohm 14 (5/9, 1/3), Burda (0/1 da tre), Sykora 3 (0/3, 1/3), Svojanovsky 5 (1/3, 1/5), Tyml ne, Pelikan, Svoboda 10 (1/8, 0/1), Balint 10 (1/3, 2/8), Kalny ne. All. Pivoda

Il programma del FIBA U20 European Challenger di Brno

20 luglio

Italia-Repubblica Ceca 66-63

Portogallo-Croazia 66-89

Albania-Spagna 36-73

21 luglio

Ore 14.30 Croazia-Italia

Ore 17.30 Repubblica Ceca-Albania

Ore 20.30 Spagna-Portogallo

22 luglio

Ore 14.30 Albania-Croazia

Ore 17.30 Repubblica Ceca-Spagna

Ore 20.30 Italia-Portogallo

24 luglio

Ore 14.30 Spagna-Italia

Ore 17.30 Croazia-Repubblica Ceca

Ore 20.30 Portogallo-Albania

25 luglio

Ore 14.30 Croazia-Spagna

Ore 17.30 Repubblica Ceca-Portogallo

Ore 20.30 Albania-Italia

Classifica

Spagna 2 (1/0)

Croazia 2 (1/0)

Italia 2 (1/0)

Rep. Ceca 1 (0/1)

Portogallo 1 (0/1)

Albania 1 (0/1)

Gli Azzurri

Arletti Gianmarco (2001, 198, G, Delaware – NCAA)

Basso Beniamino (2001, 202, A/C, Top Secret Ferrara)

Borra Francesco (2001, 209, A/C, UC Davis – NCAA

Casarin Davide (2003, 193, G, Umana Reyer Venezia)

Del Chiaro Angelo (2001, 204, C, Giorgio Tesi Group Pistoia)

Diouf Mouhamet Rassoul (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

Donadio Lorenzo (2001, 191, P/G, American University – NCAA)

Grant Sasha Mattias (2002, 200, A, Bayern Monaco – Germania)

Ladurner Maximilian (2001, 206, C, Dolomiti Energia Trento)

Schina Matteo (2001, 180, P, Old Wild West Udine)

Spagnolo Matteo (2003, 194, P, Real Madrid – Spagna)

Virginio Nicolò (2003, 204, G, Openjobmetis Varese)

Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/21

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Roberto Brunamonti

Allenatore: Adriano Vertemati

Assistenti: Antonio Bocchino, Alberto Martelossi

Videoanalista: Pietro Caddeo – da remoto

Preparatore fisico: Dario De Conti

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Alessandro Gildone

Fisioterapista: Iacopo Mancini

Team Manager: Federico Ciccodicola