Italia a EuroBasket: l’analisi dei 12 giocatori scelti da Pozzecco

Partiamo da un assunto: tutti quanti avremmo fatto queste scelte per quest’Italia a questo EuroBasket, a parte una, forse. L’Italia del basket non è che offra chissà quali alternative vere, l’unico dubbio era Tommaso Baldasso o Amedeo Della Valle, il resto era pressoché scontato, considerato i forfait di Marco Belinelli e il non ritorno di Daniel Hackett. Nel momento in cui Pozzecco ha deciso di tagliare Della Valle prima di Amedeo Tessitori, non è che ci fossero più grandi dubbi sui 12.

BALDASSO E NON DELLA VALLE: COME MAI?

Partiamo dall’unico vero ballottaggio. Queste le parole di Pozzecco a giustificare la sua scelta: “In Nazionale occorre fare scelte funzionali alla squadra e questo è il motivo della mia decisione “. Sono un po’ parole di circostanza però proviamo a vedere se riusciamo a leggere il Pozzecco-pensiero.

Anzitutto stiamo parlando dell’undicesimo/dodicesimo. Quindi un giocatore che non avrà più di 5 minuti a partita, a meno di infortuni che però speriamo non si verifichino. Sicuramente il fattore età ha inciso: forse ha preferito che Baldasso facesse esperienza da “giovane”, così da essere pronto per il prossimo Mondiale o ancora per Eurobasket 2025. Tommybi dà forse qualche soluzione in più di AmeDV: porta la palla, ha più fisico per le penetrazioni ed essendo più grosso paga meno in difesa. Certo, non è che Della Valle sia scarso, è sempre l’MVP della regular season 2021-2022 di Serie A, e non possa giocare però il suo fisico esile non aiuta se quello che devi fare è entrare per difendere/fare fallo. Perché quello, sulla carta, si chiede all’undicesimo/dodicesimo di rotazione.

ESTERNI

Cominciamo la nostra analisi dei 12 dell’Italia a EuroBasket partendo dalle point guard, che saranno 4 in questa squadra, tantissime. Quasi certamente il playmaker titolare sarà Marco Spissu. Questa è già una differenza rispetto alla precedente gestione di Meo Sacchetti, ma non ci stupisce, considerato il rapporto fraterno che c’è tra il ragazzo di Sassari e l’ex coach della Dinamo. Dopo di lui se la giocano gli altri 3. I due virtussini partono davanti al milanese, con Nico Mannion che sembra essere tornato quello dell’estate 2021, ma occhio a Baldasso. Il classe 1998 dell’Olimpia Milano è già riuscito a lasciar fuori dai 12 l’MVP della regular season di Serie A, Della Valle appunto, e chissà che magari scalerà posizioni. Certamente questo non è il ruolo in cui siamo messi meglio, ma nemmeno quello in cui siamo messi peggio.

Sono 4 point guard diverse: Spissu sa creare gioco e sa segnare, Mannion è l’unico esterno da 1 vs 1 vero del roster, Pajola è il miglior difensore della squadra e Baldasso è un mix tra Spissu e Mannion perché sa creare, sa tirare e sa attaccare. Per questo il ragazzo torinese potrebbe essere l’underdog dell’Italbasket a Milano e poi – si spera – a Berlino.

L’unica guardia di ruolo tra i 12 di Pozzecco è Stefano Tonut. Si tratta di una scelta abbastanza insolita, guardando anche la tradizione Azzurra. Non ci sarà la vera guardia tiratrice alla Basile o alla Belinelli, come non c’era nemmeno a Belgrado o a Tokyo lo scorso anno. L’idea è di attaccare il ferro con le penetrazioni del neo giocatore meneghino, provando poi a trovare spazio dietro la linea del tiro da tre punti con Datome, Fontecchio, Gallinari, Polonara e Melli pronti a trasformare il passaggio in assist.

ALI

Si tratta di un reparto foltissimo dove troviamo ben 6 giocatori. I titolari dell’Italia a questo EuroBasket dovrebbero essere Simone Fontecchio e Achille Polonara, con Nicolò Melli che inizierà le partite da centro. Sul neo giocatore degli Utah Jazz non c’è nulla da dire: è il leader offensivo della squadra e il nostro vero go-to-guy insieme a Danilo Gallinari. Ecco, Gallinari. Fa strano vedere il giocatore con più esperienza NBA partire dalla panchina ma molto probabilmente sarà così.

Questo sarà il nostro punto di forza. Non ci sono tante Nazionali che nella second unit hanno Nico Mannion (un anno in NBA con Golden State), Gigi Datome (esperienza infinita tra NBA ed EuroLega) e il Gallo (che si appresta a vivere la sua quindicesima stagione americana). A questi dobbiamo aggiungere Giampaolo Ricci, due volte campione d’Italia negli ultimi due anni, una volta con la Virtus e una volta con l’Olimpia. Chiaramente non è allo stesso livello degli altri 5 citati però averlo come sesta ala è un lusso, lui che può giocare sia da 3 sia da 4.

Capitolo Melli. Teoricamente è un’ala forte, praticamente in Nazionale non l’abbiamo mai visto giocare nel suo ruolo naturale. Un po’ perché lì gioca il probabilmente giocatore italiano più forte di sempre (Danilo Gallinari) un po’ per necessità. Anche a questo EuroBasket con l’Italia lo vedremo più nello spot di centro che nello spot di ala forte. Fortunatamente l’exploit degli ultimi anni di Achille Polonara ha permesso al meneghino di stare in campo anche qualche minuto nel suo ruolo naturale, mettendo il Gallo da “5 tattico”, così come lo è Melli.

CENTRO

Sì, singolare, non plurale. Che poi centro, oddio… Paul Biligha è alto 2 metri spaccati. Diciamo “centro bonsai”, come li amano chiamare i giornalisti bravi. Pozzecco ha preferito puntare sulla sua esperienza piuttosto che su Amedeo Tessitori, reduce da una stagione fatta da molti N.E. con la Virtus Bologna. Il ragazzo nativo di Perugia è il dodicesimo nelle rotazioni Azzurre, avrà pochissimi minuti a disposizione, forse zero, però siamo certi che farà tutto il possibile per dimostrare di essersi meritato questa convocazione quando verrà chiamato in causa.

