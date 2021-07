Italia campione d’Europa: le reazioni di Embiid, Vucevic e del mondo del basket

La vittoria dell’Italia dell’Europeo a Wembley di ieri sera è stata celebrata in giro per tutto il mondo. Anche nel basket, ovviamente, con una grandissima parte degli sportivi azzurri a rendere omaggio alla squadra di Roberto Mancini.

Non sono stati però solo gli italiani a congratularsi con gli Azzurri, anche molti atleti, NBA e non, hanno dedicato un pensiero ai vincitori di Euro2020. Con la solita ironia, per esempio, Joel Embiid ha sfottuto l’Inghilterra sconfitta ai rigori: “Avrebbero desiderato avere Penandes”, riferimento a Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e rigorista, nome appunto storpiato dal centro dei Sixers con la parola “penalty”.

ITALIA!!!! — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) July 11, 2021

England wished they had Penandes!!! — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) July 11, 2021

Nikola Vucevic, tifoso della Juventus, ha esultato per il gol del pareggio di Bonucci e a fine partita si è congratulato, non risparmiando una frecciatina all’Inghilterra.

Even at home it didn’t come “home” 😂 — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) July 11, 2021

Larry Nance Jr, lungo dei Cavs ed evidentemente grande supporter di Jorginho, ha proposto l’italo-brasiliano come vincitore del Pallone d’Oro.

D’accordo con lui anche Josh Hart, tifosissimo del Chelsea in cui gioca Jorginho.

Jorginho for Ballon d’Or — Josh Hart (@joshhart) July 11, 2021

Kyle Anderson è rimasto invece sorpreso dal casino che i suoi vicini italiani stavano facendo nel quartiere dopo la vittoria.

the italians going crazy in my neighborhood lol 🇮🇹🔥💪🏽 — SLOWMO (@KyleAnderson5) July 11, 2021

Infine fuori dalla NBA, forse scontato ma comunque significativo, il messaggio dell’Italbasket. Il CT Mancini aveva parlato della vittoria degli Azzurri contro la Serbia al Preolimpico, un sostegno ricambiato stasera per un altro grandissimo successo dello sport italiano.