Italia femminile U16 di bronzo: battuta la Finlandia nella finalina

L’Italbasket femminile U16 chiude al terzo posto l’Europeo di categoria, vincendo al fotofinish la finalina contro la Finlandia, 58-59. Le ragazze di coach Lucchesi hanno dominato il primo tempo, concedendo solo 8 punti nei primi 10′ e arrivando alla pausa lunga avanti 23-31.

Nel terzo quarto però la Finlandia ha invertito l’inerzia con i canestri di Ogun e Talonen, producendo un finale di partita combattutissimo. Arrivate a +7 con una tripla di Giacchetti a circa 3′ dalla fine, le Azzurre si sono fatte recuperare dalla solita Ogun, che con 4 punti di fila ha riportato le sue compagne a -1. Nonostante gli zero punti negli ultimi 3′ l’Italia ha stretto i denti e, dopo lo spauracchio del tiro della vittoria sbagliato da Talonen, Giacchetti ha rubato l’ultima palla della gara consegnando il bronzo alle sue compagne.

Baldassarre, dopo i 19 punti in semifinale, ha replicato segnandone 17 contro la Finlandia, unica azzurra in doppia cifra. 9 punti a testa per Giacchetti e Cere.

Foto: FIBA