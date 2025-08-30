pozzecco italia

Italia-Georgia, Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria: “Molto bene dall’inizio. Abbiamo grande fiducia in Spissu, mio figlio”

Un Gianmarco Pozzecco soddisfatto ma non raggiante si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia sulla Georgia nella partita di oggi all’Europeo. Il CT azzurro ha voluto subito sottolineare l’importanza della tripla segnata da Marco Spissu nel quarto periodo, la prima per il giocatore sardo in questo EuroBasket e utile a “tagliare le gambe” definitivamente agli avversari.

“Vero, i 3 punti di Melli con successiva rubata di Pajola e due canestri di Fontecchio sono stato il momento che ha cambiato la partita. Voglio aggiungere anche la tripla di Marco [Spissu, ndr], abbiamo grande fiducia in lui. Tutti i suoi compagni sanno quanto sia importante poter far affidamento su di lui, che per me è come un figlio. Quindi la verità è che abbiamo giocato molto bene fin dalla palla due, facendo quello che dovevamo fare, quello che qui insieme ai ragazzi avevamo deciso di fare in campo. Abbiamo controllato la loro transizione difensiva, abbiamo preso la maggior parte dei rimbalzi in difesa. Poi a un certo punto nel secondo quarto abbiamo commesso qualche errore in in attacco, ci sta, ma siamo tornati peggio, siamo rientrati male, abbiamo concesso loro di prendere un po’ di fiducia, hanno iniziato a correre e quella cosa l’abbiamo un po’ pagata” ha dichiarato Pozzecco.

Poi alla domanda su quando avesse capito che Darius Thompson sarebbe stato un fattore soprattutto in difesa, il Poz non ha voluto prendersi meriti: “No, io non capisco, non capisco. Mi affido ai miei giocatori. Era il momento di affidarsi a Thompson e l’ho fatto. Ho degli assistenti clamorosi, uno staff di altissimo livello, mi danno sempre consigli efficaci. Mi affido anche a loro, sono lì per loro e per i miei giocatori”.

