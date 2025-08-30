Italia-Georgia, Momo Diouf dopo la partita: “Niang sta crescendo in modo allucinante!”

Momo Diouf è stata una delle grosse differenze tra la partita contro la Grecia di due giorni fa e quella, vittoriosa, contro la Georgia oggi. Il lungo della Virtus Bologna è stato il terzo miglior marcatore azzurro con 13 punti, facendo a gomitate con i lunghi georgiani per tutta la partita. Nel post-partita, il primo pensiero di Diouf è stato però per l’amico e nuovo compagno di squadra a Bologna, Saliou Niang.

“Prima cosa sono contentissimo per Niang che sta crescendo in una maniera allucinante. Sono contento della mia squadra, della nostra squadra, perché siamo riusciti a giocare duro, non mollare mai, abbiamo giocato di squadra che è la cosa più importante. Niang? Gli dico sempre di andare, di non aveva paura di sbagliare perché tutti da piccoli sbagliavamo, eravamo un po’ timorosi. Lui invece è sul trampolino di lancio, deve andare senza pensare troppo. Ha vinto l’MVP della partita e speriamo che ne vinca tanti” le parole di Douf.

Poi un commento sulla sua prova personale: “Sono soddisfatto della mia partita, ma questo non basta. Sicuramente oggi è stata una partita molto tosta dal punto di vista fisico sotto canestro, loro avevano giocatori veramente grandi e grossi che andavano sempre a rimbalzo. Abbiamo concesso alcuni rimbalzi, ma non troppi, e siamo riusciti a prenderci sta vittoria”.

Foto: FIBA