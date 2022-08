Italia-Georgia: quando, a che ora e dove vederla in TV e streaming

Prima di fare focus sull’EuroBasket, l’Italia è chiamata a vincere contro la Georgia domani al PalaLeonessa di Brescia (20.30, live ELEVEN e Sky Sport) per poter chiudere al meglio la prima ‘finestra’ della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dopo l’importante successo colto in trasferta contro l’Ucraina sul neutro di Riga, l’Italia ospita i georgiani, terza forza del girone L e ancora scossi dal brutto infortunio della loro stella Toko Shengelia (sostituito dal coach greco Zouros con Berishvili). L’ala della Segafredo Virtus Bologna, infortunatosi alla spalla durante la gara vinta contro i Paesi Bassi, dovrà saltare l’Europeo e naturalmente anche la sfida agli Azzurri.

Una brutta perdita per la Georgia, che dovrà affidarsi ancor di più all’estro di Thad McFadden, statunitense naturalizzato nato in Michigan ma con una lunga esperienza in Europa e soprattutto in Spagna, dove con Burgos ha vinto due edizioni della FIBA Champions League (2020, 2021). Contro i Paesi Bassi per lui 19 punti e 5 assist, secondo miglior marcatore dopo il ventello di Shengelia. Occhi puntati anche sui due big men NBA Mamukelashvili (211 cm, Milwaukee Bucks) e Bitadze (212 cm, Indiana Pacers) e sull’ex Cantù Giorgi Shermadini.

Così il vice capitano Azzurro Nicolò Melli: “Mi associo alle parole del CT. Siamo dispiaciuti per Amedeo (Tessitori, ndr) perché con lui abbiamo condiviso tante diverse esperienze in Azzurro finora, ma le decisioni dello staff tecnico vanno sempre rispettate. Siamo alla vigilia di due eventi importanti: le Qualificazioni al Mondiale, in cui vogliamo esserci; e l’Europeo con la prima fase in casa. Abbiamo entusiasmo e sono sicuro che il pubblico di Brescia domani, e quello di Milano a settembre, ci darà un grande supporto. Sono dispiaciuto per l’infortunio a Toko Shengelia: la Georgia perde un giocatore importante. Noi vogliamo vincere, e farlo contro un roster che è al completo ha più valore. Ma la squadra di coach Zouros ha chili, centimetri e talento. Ed esperienza in questa competizione. Dovremo entrare in campo con determinazione, mascherando i nostri punti deboli”.