Italia-Germania, le pagelle: Fontecchio e Tonut decisivi, Melli firma la rimonta

Buona la prima. L’Italia sconfigge la Germania a Tokyo, dopo aver inseguito per oltre 30′, e raccoglie una vittoria importantissima in ottica qualificazione. Fontecchio, Tonut e Melli decidono la rimonta, col contributo di Gallinari e Mannion nel primo tempo. In ombra Polonara, a quota 0 punti. Di seguito tutte le pagelle.

Italia

Nico Mannion, 6.5: Non la sua partita più brillante, inizia con qualche canestro ma poi si tra secondo e terzo quarto. Alla fine comunque chiude con 10 punti e 7 assist, trovando anche una tripla importante che tiene a contatto l’Italia quando conta.

Danilo Gallinari, 7: Di gran lunga il giocatore più forte sul parquet, domina il primo tempo per poi “sedersi” nel secondo tempo. In difesa è spesso in ritardo, ma in attacco quando vuole non ce n’è per nessuno. Nel finale segna il canestro che chiude definitivamente il match.

Simone Fontecchio, 8: MVP, segna 20 punti e 5 triple (su 5 tentativi) con una naturalezza clamorosa. Conferma tutte le belle cose già viste al Preolimpico e prende per mano la squadra insieme a Tonut e Melli quando più conta.

Nicolò Melli, 8: L’inizio sembra quello del Preolimpico, con tante difficoltà. Man mano però il nuovo giocatore di Milano entra in partita ed è fondamentale per la rimonta, con 5 punti consecutivi nel momento decisivo e la tripla del +4 a 3′ dalla fine.

Riccardo Moraschini, 7: A Belgrado quasi non aveva giocato, a Tokyo viene buttato nella mischia e ripaga con tanto impegno, qualche pallone salvato o recuperato e anche 8 punti.

Alessandro Pajola, 6.5: Messo dentro per difendere su Lo, non riesce ad avere un grosso impatto sul tedesco che è in serata di grazia, ma gioca comunque una partita di grande intensità.

Achille Polonara, 5: Colui che più è mancato in questa prima partita azzurra, dopo essere stato tra i protagonisti del Preolimpico. Per lui addirittura 0 punti con 0/6 al tiro, l’obiettivo è riscattarsi contro l’Australia.

Amedeo Tessitori, 5: Poco più di 4′ in campo nel primo tempo, ma tanti errori tra palle perse e tiri sbagliati.

Stefano Tonut, 8: Partita di altissimo livello, soprattutto nel secondo tempo quando propizia la rimonta azzurra tra canestri e difese importantissime. L’MVP dell’ultimo campionato italiano si divide gli oneri e anche gli onori con Fontecchio e Melli in questa bellissima mattinata italiana.

Michele Vitali, 6: Parte un quintetto per un errore di comunicazione con gli ufficiali di gara, sta in campo in totale 7′ e gioca una partita sufficiente.

Meo Sacchetti, 7: Prima partita da coach alle Olimpiadi e prima vittoria, ha responsabilizzato alcuni giocatori come Fontecchio e Tonut che prima non avevano molto spazio. Ha il merito di credere in Moraschini e viene ripagato.

Germania

Barthel 5.5, Benzing 5, Bonga 7, Giffey 5.5, Lo 7.5, Obst 6.5, Saibou 6, Thiemann 6, Voigtmann 6, Wagner 6.5, Wank sv, Wimberg sv. Coach: Roedl, 6.

