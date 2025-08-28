Italia – Grecia, Pozzecco: “Massima fiducia in Fontecchio, vedrete che segnerà”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita all’esordio negli Europei dalla Grecia.

Nelle parole di Pozzecco l’opinione sulla prova opaca di Fontecchio e sull’apporto dei “comprimari” ellenici.

Siamo stati solidi e sono contento del nostro atteggiamento, abbiamo fatto ciò che dovevamo ma purtroppo non abbiamo tirato con buone percentuali. Fontecchio? Ha giocato benissimo in difesa, ha dato sempre il 100% anche se non ha tirato bene, non era nella sua serata migliore ma deve continuare a giocare duro in questo modo, non ha segnato come al solito ma non sono preoccupato, tutti crediamo in lui, giocherà meglio. Quando c’è Giannis Anteokounmpo in campo bisogna scommettere su qualcun altro, abbiamo mandato spesso in aiuto il nostro secondo lungo e questo ci ha costretti a lasciare spazio a ottimi giocatori come Thanais e Mitoglou. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare insieme e l’hanno fatto, abbiamo messo in campo un’ottima mentalità, lottando fino alla fine contro una delle squadre migliori di questo Europeo. Cosa ci portiamo via? Le ottime prove di Spagnolo e Niang.