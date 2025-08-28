Italia – Grecia, Pozzecco: “Massima fiducia in Fontecchio, vedrete che segnerà”

Il commissario tecnico dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita all’esordio negli Europei dalla Grecia.
Nelle parole di Pozzecco l’opinione sulla prova opaca di Fontecchio e sull’apporto dei “comprimari” ellenici.
Siamo stati solidi e sono contento del nostro atteggiamento, abbiamo fatto ciò che dovevamo ma purtroppo non abbiamo tirato con buone percentuali. Fontecchio? Ha giocato benissimo in difesa, ha dato sempre il 100% anche se non ha tirato bene, non era nella sua serata migliore ma deve continuare a giocare duro in questo modo, non ha segnato come al solito ma non sono preoccupato, tutti crediamo in lui, giocherà meglio. Quando c’è Giannis Anteokounmpo in campo bisogna scommettere su qualcun altro, abbiamo mandato spesso in aiuto il nostro secondo lungo e questo ci ha costretti a lasciare spazio a ottimi giocatori come Thanais e Mitoglou. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare insieme e l’hanno fatto, abbiamo messo in campo un’ottima mentalità, lottando fino alla fine contro una delle squadre migliori di questo Europeo. Cosa ci portiamo via? Le ottime prove di Spagnolo e Niang.
Successivamente il Poz ha parlato della prossima sfida che sabato vedrà gli Azzurri sfidare la Georgia, vincente nel primo match con la Spagna.
Questa è la mia quarta competizione con l'Italia e da quando sono ct ho detto tantissime volte che tante nazioni sono cresciute. Quando giocavo io c'erano solamente 5-6 squadre veramente competitive, ora è diverso per tanti motivi, con la dissoluzione di URSS e Jugoslavia sono aumentate le nazionali forti con grande potenziale che nel corso degli anni sono cresciute. Non sono sorpreso che la Georgia abbia battuto la Spagna, squadra che ha uno dei migliori allenatori del Mondo, ottimi giocatori e mentalità vincente. Siamo nel girone più difficile, sarà durissima fino alla fine, anche la Bosnia è molto competitiva.