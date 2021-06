Italia in partenza per il Preolimpico di Belgrado, Sacchetti: “Entusiasmo e grandi potenzialità”

Nella Sala Quercia dell’Hotel Sheraton San Siro Milano, quartier generale degli Azzurri, il CT Meo Sacchetti ha incontrato la stampa per l’ultima Conferenza prima della partenza per Belgrado.

Fra gli argomenti sul tavolo ci sarebbe dovuta essere anche la presentazione dell’amichevole contro il Venezuela, in programma all’Allianz Cloud il 24 giugno ma annullata a causa della riscontrata positività al COVID-19 di uno dei componenti del team squadra della selezione sudamericana.

Quello contro il Venezuela, impegnato nel FIBA Olympic Qualifying Tournament di Kaunas (Lituania), sarebbe stato l’ultimo test prima del Preolimpico all’Aleksandar Nikolić Arena di Belgrado (29 giugno-4 luglio).

A prendere parola il CT Sacchetti: “Fra Pinzolo, Amburgo e Milano le nostre impressioni sono positive. I giocatori ci hanno fatto vedere delle grandi potenzialità. E c’è entusiasmo, sia da parte di chi ha uno spessore cestistico di alto livello, sia dai più giovani, che non hanno paura di nulla. Sì, siamo più che soddisfatti di quanto visto finora. Non facciamo paragoni con il passato, sono importanti i giocatori che sono qui. Anche se sono particolari che non ci faranno vincere le partite, mi piace ricordare la pizza offerta da Nik (Melli, ndr) ad Amburgo, il brindisi fatto in onore dei compagni che hanno lasciato il raduno dopo Pinzolo, il calore dimostrato da tutti dopo l’infortunio di Spissu nella gara contro la Germania. Sono gesti che evidenziano un gruppo compatto. Non abbiamo un centro di 2.10 metri, ma abbiamo buoni rimbalzisti, nei ruoli 4 e 5 siamo coperti con giocatori dall’ottimo tiro. Siamo piccoli, lo sappiamo, e dovremo effettuare una difesa che ci permetta di correre. Una difesa che ci potrà aiutare in attacco”.

Gli Azzurri saranno a Milano ancora per un altro giorno. Poi il 25 giugno il viaggio a Belgrado, dove il 30 giugno inizierà l’avventura del Preolimpico.

Ufficio Stampa FIP